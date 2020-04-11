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تونس ترسل بعثة طبية الى ايطاليا لمكافحة تفشي كورونا

12:26 م السبت 11 أبريل 2020
تونس ترسل بعثة طبية الى ايطاليا لمكافحة تفشي كورونا

مستشفيات إيطاليا

تونس- (د ب أ):

أرسلت تونس اليوم السبت بعثة طبية إلى ايطاليا للمساعدة في مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وغادرت البعثة في طائرة عسكرية نحو مطار مدينة ميلانو عاصمة إقليم لومبارديا ، الأكثر تضررا بالفيروس في ايطاليا.

وقال بيان الرئاسة التونسية إن "البعثة ستعاضد مجهودات الأطباء الإيطاليين في مقاومة تفشى فيروس كورونا في هذا البلد الصديق".

وتضم البعثة ممرضين وأطباء متطوعين مختصين في التخدير والانعاش الطبي وفي الأمن البيولوجي.

وتعد ايطاليا القريبة من تونس وتضم أكثر من 200 الف مهاجر تونسي، البلد الأكثر تضررا في العالم من تفشي فيروس كورونا المستجد والذي تسبب في وفاة أكثر من 18 الفا في هذا البلد.

وأعلنت تونس عن 671 اصابة مؤكدة و25 حالة وفاة بالفيروس حتى يوم أمس الجمعة.

ايطاليا فيروس كورونا تونس بعثة طبية

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