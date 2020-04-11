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ارتفاع عدد المصابين بكورونا في إسرائيل إلى 10505 حالات

10:59 ص السبت 11 أبريل 2020
ارتفاع عدد المصابين بكورونا في إسرائيل إلى 10505 حالات

ارتفاع عدد المصابين بكورونا في إسرائيل

رام الله- (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم السبت، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد إلى 10505 مصابين، منهم 191 في حالة حرجة، ووفقا للمعطيات التي أصدرتها الوزارة حتى الساعة التاسعة صباحا، بلغ عدد الوفيات 95 وفاة، وعدد المتعافين 1236.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بأنه بالنسبة للأوضاع الصحية للمصابين، فإن 8831 من المصابين حالتهم طفيفة، فيما يبلغ عدد الموصولين بأجهزة التنفس الصناعي 132 مصابا، وهناك العشرات من المصابين في صفوف اليهود الحريديين يرفضون الذهاب إلى مراكز حجر أو مستشفيات.

ووفقا للوائح والقيود الجديدة في إسرائيل، سيكون ارتداء الكمامة إلزاميا لجميع الإسرائيليين ابتداءً من غد الأحد، إلا إذا كان الشخص لوحده في المركبة، أو في مبنى أو غرفة من مبنى، ولن يسري هذا القرار على الأطفال دون 6 سنوات، وأصحاب الإعاقات العقلية، والنفسية، أو الصحية الطبية.

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