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عمان: تسجيل 62 إصابة جديدة بـكورونا وتماثل 109 حالات للشفاء

10:52 ص السبت 11 أبريل 2020
عمان: تسجيل 62 إصابة جديدة بـكورونا وتماثل 109 حالات للشفاء

وزارة الصحة العمانية

مسقط- ( أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة العمانية تسجيل 62 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)؛ ليرتفع العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة إلى 546 حالة وعدد الوفيات ثلاث حالات.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية اليوم السبت أن الوزارة أكدت تماثل 109 حالات للشفاء، مشددة على ضرورة تقيد الجميع بإجراءات العزل الصحي في غرفة منفصلة ودورة مياه منفصلة وأن تتم خدمة الخاضع للعزل من خارج الغرفة حسب الإرشادات.

وأهابت بجميع المواطنين والمقيمين المداومة على تنظيف اليدين بالماء والصابون وتجنب لمس الوجه والأنف والفم والعينين واتباع العادات الصحية عند العطس والسعال والتقيد التام بتعليمات التباعد الاجتماعي والجسدي الصادرة عن اللجنة العليا ووزارة الصحة وعدم الخروج من المنازل إلّا للضرورة.

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وزارة الصحة العمانية فيروس كورونا وفيات كورونا سلطنة عمان

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