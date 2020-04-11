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8 حالات وفاة بـكورونا في موسكو

10:52 ص السبت 11 أبريل 2020
8 حالات وفاة بـكورونا في موسكو

8 حالات وفاة بـكورونا في موسكو

موسكو- (أ ش أ):

أفاد مركز مكافحة فيروس "كورونا" في العاصمة الروسية موسكو اليوم السبت بوفاة 8 مصابين بالفيروس، مشيرا إلى أن ثلاثة من المتوفين كانوا يعانون من مرض السكري.

وذكر المركز - وفقا لما نقلته وكالة أنباء (تاس) الروسية - أن "الثمانية ماتوا بالالتهاب الرئوي في موسكو، وكانوا جميعا يعانون من أمراض مزمنة وثلاثة منهم كانوا مصابين بالسكري"، مضيفا أن المتوفين تراوحت أعمارهم بين 39 و84 عاما.

وحتى الـ10 من أبريل تم تأكيد 11 ألفا و917 إصابة بفيروس كورونا في روسيا .. وتعافى نحو 795 مريضا.

ووفقا للبيانات - حتى صباح أمس الجمعة - توفي 94 شخصا.. وسجلت غالبية الإصابات في العاصمة بنحو 7822 حالة.

وأطلقت الحكومة الروسية خطا ساخنا عبر الإنترنت لتطلع الشعب على المستجدات بشأن ملف أزمة فيروس كورونا.

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