أكثر الكلمات إنتشاراً

حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا فيروس كورونا تعليق الدراسة أسعار الذهب الطقس سد النهضة

الكويت: شفاء 10 حالات من فيروس كورونا بإجمالي 133 حالة

08:53 ص السبت 11 أبريل 2020
الكويت: شفاء 10 حالات من فيروس كورونا بإجمالي 133 حالة

الدكتور باسل الصباح

الكويت - (أ ش أ):

أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح اليوم السبت، شفاء 10 حالات من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 133 حالة.

وقال الشيخ باسل الصباح - في بيان صحفي- إن حالات الشفاء تعود إلى ستة مواطنين كويتيين، وأربعة مقيمين، مضيفا أن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية، أثبتت شفاء تلك الحالات من فيروس كورونا.

وأضاف أنه سيتم نقل الحالات العشر إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

هذا المحتوى من

فيروس كورونا الكويت باسل الصباح حالات شفاء

الخبر التالى:

ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا إلى 546 حالة في سلطنة عمان

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 1794

    عدد المصابين

  • 384

    عدد المتعافين

  • 135

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 1699019

    عدد المصابين

  • 377040

    عدد المتعافين

  • 102782

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:التنفيذ بدأ منذ الثامنة صباحاً.. تفاصيل قرار الحكومة بخفض سعر البنزين