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ألمانيا: تسجيل 4113 إصابة جديدة بفيروس كورونا و171 وفاة

08:52 ص السبت 11 أبريل 2020
ألمانيا: تسجيل 4113 إصابة جديدة بفيروس كورونا و171 وفاة

أرشيفية

برلين - (أ ش أ):

كشف معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، عن تسجيل 4113 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ألمانيا، ليرتفع بذلك عدد المصابين حتى اليوم السبت، إلى 117658 مصابًا.

وأشارت "قناة روسيا"، اليوم السبت، إلى أن عدد الإصابات الأخيرة، أدنى من عدد الحالات التي أعلن عنها، أمس الجمعة، وبلغت 5323 حالة، وهو ما يمثل أول تراجع بعد زيادات في حالات الإصابة على مدى أربعة أيام في ألمانيا.

وارتفع عدد حالات الوفاة في البلاد إلى 2544، مع تسجيل 171 وفاة جديدة.

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