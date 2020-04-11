تقرير: الخطوط الجوية الماليزية في محادثات مع الحكومة لمواجهة تداعيات كورونا

كوالا لمبور (د ب أ)

بحث صندوق الثروة السيادية الماليزي والحكومة توفير أموال إضافية لمساعدة الخطوط الجوية الماليزية على التكيف مع وباء فيروس كورونا، حسبما أفادت صحيفة "ذي إيدج".

وقالت شركة الطيران إنها "تعمل بشكل وثيق" مع الطرفين للحصول على دعم مالي تحتاج إليه للحفاظ على شركتها القابضة "مجموعة ماليزيا للطيران"، حسبما قال التقرير، نقلا عن متحدث باسم الشركة، إلا أنه لم يكشف عن المبلغ المطلوب.

وقال متحدث باسم صندوق الثروة السيادي للصحيفة إنه يصعب تحديد المتطلبات اللازمة للحفاظ على استمرار عمل شركة الطيران نظرا لاستمرار تطور وباء كوفيد-19.

وأوضح المتحدث أن الصندوق يعمل مع الحكومة ومجموعة ماليزيا للطيران لإيجاد حل مناسب للخطوط الجوية الماليزية لتحقيق نمو مستدام وربحية، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء .

وكانت بلومبرج قد ذكرت الشهر الماضي، نقلا عن مصادر مطلعة أن ماليزيا تبحث إمكانية إنقاذ شركات الطيران المحلية التي تضررت بشدة من فيروس كورونا.