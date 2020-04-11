الأرجنتين تمدد قيود الحركة المفروضة لمواجهة انتشار كورونا

مكسيكو سيتى (د ب ا)

مددت حكومة الأرجنتين العمل بالقيود المفروضة على الحركة العامة لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال الرئيس الأرجنتيني البيرتو فيرنانديز، في مؤتمر صحفي عقده أمس الجمعة، إن الإجراءات واسعة النطاق سوف تستمر حتى يوم 26 نيسان/ابريل الجاري

كانت حكومة الأرجنتين قد فرضت هذه الإجراءات فى 20 مارس الماضي.

ووفق الإجراءات المفروضة لا يسمح للمواطنين بمغادرة منازلهم، إلا في حالة الذهاب إلى متاجر المواد الغذائية والصيدليات، كما يتم السماح لمن يعملون في وظائف معينة بالذهاب إلى أعمالهم.

وسجلت الأرجنتين1975 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، و82 حالة وفاة.