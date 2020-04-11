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بحضور 24 شخصا.. البابا يصلي لأجل المرضى في قداس الجمعة العظيمة

07:51 ص السبت 11 أبريل 2020
بحضور 24 شخصا.. البابا يصلي لأجل المرضى في قداس الجمعة العظيمة

البابا فرنسيس

أقام البابا فرنسيس قداسا في ذكرى الساعات الأخيرة من حياة المسيح وصلبه في كنيسة القديس بطرس التي خلت من المصلين يوم الجمعة بسبب قيود فيروس كورونا، بحسب وكالة رويترز.

وقداس الجمعة العظيمة أحد المناسبات النادرة التي لا يقدم فيها البابا عظة تاركا ذلك للأب رانييرو كالاميزا رئيس الأسرة البابوية.

وقال الأب رانيبرو كالاميزا إن الجائحة التي قتلت قرابة 19 ألف شخص في إيطاليا يجب أن تكون حافزا للناس لمعرفة ما له قيمة فعلية في الحياة.

واضاف "دعونا لا نسمح بأن يذهب الكثير من الألم والكثير من الوفيات والكثير من الدور البطولي من جانب العاملين الصحيين سدى".

وفي العادة يحضر هذا القداس الكردالة والأساقفة ونحو عشرة آلاف مصل لكن ظروف فيروس كورونا قلصت عدد الحضور إلى نحو 24 شخصا من بينهم مساعدون للبابا.

البابا فرنسيس قداس الجمعة العظيمة كنيسة القديس بطرس فيروس كورونا

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