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مقابل 910 ألف دولار.. بيع مخطوطة كلمات أغنية "هاي جود" في مزاد

07:37 ص السبت 11 أبريل 2020
مقابل 910 ألف دولار.. بيع مخطوطة كلمات أغنية "هاي جود" في مزاد

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لوس أنجليس - (د ب أ):
بيعت مخطوطة لكلمات أغنية "هاي جود" الناجحة لفرقة "البيتلز" المكتوبة بخط يد بول ماكارتني في مزاد مقابل910 ألف دولار.

وقالت دار مزادات جوليان في بيفرلي هيلز، الجمعة، في بيان إن بول مكارتني كتب كلمات الأغنية بقلم أسود واستخدمها لتسجيل الأغنية الناجحة عام 1968 في استوديوهات ترايدنت في لندن.

وأقيم ما يسمى بمزاد "حمى البيتلز"، في الذكرى السنوية الخمسين لانفصال أعضاء الفرقة.

كما بيعت طبلة نادرة تحمل شعار "البيتلز" واستخدمت في قاعة في سان فرانسيسكو عام 1964 في الحفلة الأولى للفرقة في أول جولاتها بأمريكا الشمالية مقابل 200 ألف دولار.

مزاد علني أغنية هاي جود فرقة البيتلز بول ماكارتني

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