كوريا الجنوبية تعتزم إلزام منتهكي قواعد العزل الذاتي بارتداء أساور إلكترونية

سول - (د ب أ):

قالت كوريا الجنوبية، اليوم السبت، إنها ستلزم الأشخاص الذين ينتهكون قواعد العزل الذاتي بارتداء أساور إلكترونية بهدف احتواء تفشي فيروس كورونا المستجد بشكل أفضل.

وقال رئيس الوزراء تشونج سي كيون، إن بلاده ستلزم منتهكي قواعد العزل الذاتي بارتداء أساور إلكترونية نظرًا لأن عدد حالات الأشخاص الذين ينتهكون قواعد الحظر الذاتي في الأسابيع الأخيرة أثار القلق، وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وقال "تشونج"، خلال اجتماع بمقر اللجنة المركزية لإجراءات مواجهة الكوارث والأمن في سول "بعد دراسة عميقة، قررت الحكومة وضع أساور إلكترونية في أيدي الأشخاص الذين ينتهكون قواعد العزل الذاتي، مثل الخروج بدون إخطار وعدم الرد على الاتصالات الهاتفية".

وتابع: "لقد استمعنا إلى خبراء في مجال الحجر الصحي وقمنا بجمع أراء من مجتمعات مختلفة".

وفي دراسة أجريت مؤخرا بمشاركة ألف شخص في جميع أنحاء البلاد، بتكليف من وزارة الثقافة والرياضة والسياحة، أيد 2ر80 بالمئة من الأشخاص فكرة استخدام الأساور الإلكترونية لتعقب أولئك الذين يخضعون للحجر الصحي الذاتي.

لكن بعض الأشخاص، أشاروا إلى أن مثل هذا الإجراء يمكن أن يشكل انتهاكا لحقوق الإنسان.