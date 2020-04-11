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وفيات كورونا تتخطى الألفين في أمريكا

04:12 ص السبت 11 أبريل 2020
وفيات كورونا تتخطى الألفين في أمريكا

أرشيفية

أفادت شبكة سكاي نيوز الإخبارية بأن أرقام الوفيات بفيروس كورونا عاودت ارتفاعها بالولايات المتحدة، بعد يومين من الانخفاض النسبي.

وأعلنت جامعة جونز هوبكنز، الجمعة، وفاة أكثر من 2100 وفاة من جرّاء الفيروس الفتاك في الولايات المتحدة خلال 24 ساعة.

وسجلت الولايات المتحدة في الإجمال 18,586 حالة وفاة، وبذلك تقترب إلى حد كبير من حصيلة الوفيات التي سجلتها إيطاليا (18,849 وفاة)، علما بأن أرقام الوفيات في إيطاليا التي تتصدر العالم حتى الآن بدأت في التراجع النسبي مؤخرا، وفقا لسكاي نيوز.

وجاءت بيانات الجامعة التي تعتبر مرجعاً في تتبع الإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد بعدما تراجعت أرقام الوفيات بالوباء إلى 1783 شخصاً، الخميس، أي أقل بـ190 حالة وفاة من اليوم السابق.

وكانت الولايات المتحدة سجلت ليومين متتاليين وفاة حوالي ألفي شخص بسبب كورونا، في أعلى حصيلة يومية على الإطلاق يسجلها بلد في العالم منذ ظهور الوباء.

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