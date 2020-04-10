أكثر من 13 ألف وفاة بكورونا في فرنسا حتى الآن

باريس - (د ب أ):

ذكر جيروم سالومون رئيس مديرية الصحة في العاصمة الفرنسية باريس أن عدد من توفوا داخل المستشفيات الفرنسية خلال 24 ساعة وصل إلى 554 مشيرا إلى أن العدد الكلي للوفيات في البلاد تجاوز 13 ألف حالة.

وأضاف سالومون أن فتى في العاشرة من العمر توفي اليوم في باريس بسبب إصابته بفيروس كورونا داخل وحدة عناية مركزة بأحد المستشفيات.

وقال رئيس مديرية الصحة مساء اليوم الجمعة إن سن الفتى كان حتى أقل من العاشرة وكان سبب الوفاة عوامل "متعددة" على حد قوله.

وأوضح سالومون قائلا: "لن نهزم الفيروس إلا بالعمل الجماعي، والبقاء داخل البيت يعني العمل ضد الفيروس وضد المرض ويعني إنقاذ الحياة، ومنذ عدة أيام ونحن نرى الآثار الأولية لتعطيل سير الفيروس".

وأشار سالومون إلى أن حوالي سبعة آلاف شخص تم معالجتهم اليوم داخل وحدات العناية المركزة في فرنسا وهو عدد أقل بدرجة ما عن الذين عولجوا أمس.