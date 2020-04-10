بريطانيا وماليزيا تبحثان سبل التعاون الثنائي للتعافي من أزمة كورونا

كوالالمبور - (أ ش أ):

ناقش المفوض السامي البريطاني لدى ماليزيا تشارلز هاي ورئيس الوزراء الماليزي محيي الدين ياسين في بوتراجايا، اليوم الجمعة، عدة أمور من بينها أزمة فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 الجارية، وتأثيرها في الحياة والأعمال.

وقالت المفوضية البريطانية العليا بماليزيا، في بيان خاص لوكالة أنباء برناما الماليزية بعد الاجتماع، إن الجانبين تطرقا خلال لقائهما إلى مناقشة التعاون الثنائي الأوسع نطاقاً؛ لا سيما فيما يتعلق بالوسائل التي يمكن لبريطانيا وماليزيا العمل فيها معاً للتعافي من الأزمة.

وقال المبعوث البريطاني "نحن نتابع عن كثب، التطورات عن الرحلات الجوية وقرار تقييد التحركات في ماليزيا".

وأثار هاي أيضاً قضية الأجانب، بمن فيهم البريطانيون الذين لديهم تصريح عمل أو تصريح زيارة طويل الأمد، الموجودون حالياً خارج ماليزيا وحُرموا من دخول ماليزيا خلال فترة تقديد التحركات.

وحول العلاقات الثنائية بين بريطانيا وماليزيا، قال المفوض السامي البريطاني "نأمل في تعزيز العلاقات بين البلدين، ونتطلع إلى تشكيل اللجنة المشتركة للتعاون التجاري والاستثماري مع الحكومة الماليزية".

وأضاف: "نحن مهتمون أيضًا بالانضمام إلى شركاء الحوار مع رابطة جنوب شرقي آسيا آسيان لإقامة تعاون أوسع ليس فقط في التجارة والاستثمار والأمن" .

وخلال الاجتماع قال المبعوث البريطاني إن محيى الدين استفسر أيضاً عن صحة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الذي دخل المستشفى لثبوت إصابته بفيروس كورونا المستجد.