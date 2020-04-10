بعد موقف مصر معها في أزمة كورونا.. ماذا أرسلت الصين على متن الرحلة 959؟

القاهرة - (د ب ا):

وصلت اليوم الجمعة، شحنة مستلزمات طبية إلى مصر قادمة من الصين لمواجهة فيروس كورونا، حيث تم تشكيل لجنة من رجال الجمارك لسرعة الإفراج عن الشحنة ونقلها إلى مخازن وزارة الصحة تمهيدا لتوزيعها.

صرحت مصادر مطلعة بمطار القاهرة "وصلت شحنة المستلزمات الطبية الصينية على رحلة مصر للطيران رقم 959 والقادمة من جوانزو بالصين، وعلى الفور تم تشكيل لجنة جمركية لسرعة الإفراج عن الشحنة، والتى تشمل بعض أجهزة التنفس الأصطناعى والأدوات والمعدات الطبية والمستلزمات التى تساعد فى مواجهة فيروس كورونا، وتم نقلها إلى مخازن وزارة الصحة تمهيدا لتوزيعها على عدد من المستشفيات التى خصصتها وزارة الصحة لعلاج مرضى فيروس كورونا فى مصر".

كانت وزيرة الصحة المصرية، هالة زايد، قد زارت الصين مطلع مارس الماضى، وقالت إنها "تحمل رسالة تضامن من الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل تعزيز سبل التعاون مع بكين لمكافحة فيروس كورونا المستجد( كوفيد - 19)".

وقالت زايد إن الزيارة إلى الصين سوف تكون محملة بهدية من الرئيس السيسي والشعب المصري، عبارة عن شحنة من المستلزمات الطبية الوقائية، مشيرة إلى تبادل الخبرات بين البلدين حول الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأضافت: "نحن مهتمون جدا بمد يد العون لمساعدة الصين للتغلب على هذا الوباء"، مضيفة أن "مصر تفعل ذلك من أجل الإنسانية".