سفارة بكين بالقاهرة: مصر والصين ستتغلبان على كورونا في أقرب وقت

القاهرة - (أ ش أ):

أكد جياو جينشيان المتحدث باسم السفارة الصينية بالقاهرة، تضامن وتعاون وتكاتف مصر والصين حكومة وشعبا في العمل علي مواجهة فيروس كورونا المستجد ( كوفيد-19)، معربا عن يقينه بأن كلا البلدين ستتغلبان على الفيروس في أقرب وقت ممكن، والمساهمة في الحفاظ على الصحة العامة في العالم أجمع.

وأضاف جينشيان - في تصريح صحفي اليوم- أنه لوحظ بعض القوى المعادية للصين في المجتمع الدولي تدعى مؤخرا أن بكين يجب عليها تحمّل المسؤولية عن تفشي فيروس كورونا المستجد وتطالبها بالتعويض.

وأفاد بأن الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية تؤكدان أن فيروس كورونا المستجد هو عدو مشترك للبشرية وينبغي عدم وصم أي دولة بالفيروس، معربتين عن تقديرهما لمساهمات الصين وتضحياتها الهائلة في مكافحة هذا الوباء العالمي.

وأوضح أن الصين كانت أول دولة أبلغت منظمة الصحة العالمية عن تفشي الفيروس، ولكن هذا لا يعني أن منشأ الفيروس هو مدينة ووهان الصينية، مؤكدا أن الافتراء على الآخرين لا يستطيع القضاء على الفيروس، حيث تستغل حاليا بعض القوى المعادية للصين موضوع الفيروس لوصم الصين وتضليل الرأي العام من خلال اختلاق الشائعات وترويجها، الأمر الذي لا يؤدي إلا إلى تقويض التعاون الدولي وتهديد الثقة العالمية بخصوص مكافحة الفيروس المستجد، وإن هذا لن ينجح أبدا أي محاولة لتشويه صورة الصين وإلحاق الضرر بمصالحها.