ترامب: نتوقع تسجيل أقل من 100 ألف وفاة بكورونا ولم نصل للذروة بعد

وكالات:

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن التراجع الطفيف في أعداد الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، تنبأ أنه لم تصل البلاد للذروة بعد.

وتوقع ترامب، في المؤتمر الصحفي اليومي لخلية الأزمة لمواجهة جائحة كورونا، اليوم الجمعة، أن تسجل الولايات المتحدة أقل من 100 ألف وفاة بالفيروس.

وتابع "هناك علامات واضحة على نجاح خطتنا لإنقاذ الأرواح".

وأضاف "سنعلن عن موقف من منظمة الصحة العالمية الأسبوع المقبل".