بريطانيا تعلن أكبر حصيلة وفيات لكورونا في يوم واحد

لندن - (د ب أ):

أعلنت المملكة المتحدة اليوم الجمعة عن تسجيل 980 حالة وفاة جديدة أمس الخميس وهو أعلى معدل وفيات تسجله فى يوم واحد.

وقال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك اليوم الجمعة إن عدد الوفيات تصاعد مساء أمس الخميس ليصل إلى هذا العدد.

وكان أعلى حصيلة للوفيات في إيطاليا في أسوأ أيام الجائحة حتى الآن ما حدث في 27 مارس الماضي، حيث توفى 969 شخصا.