الجزائر: ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا إلى 1761 شخصا و256 وفاة

الجزائر - (أ ش أ):

أعلن جمال فورار الناطق باسم اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس كورونا المستجد بالجزائر، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا بالبلاد إلى 1761 حالة إصابة، و256 حالة وفاة.

وقال فورار، في مؤتمره الصحفي، اليوم الجمعة إنه تم تسجيل 95 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في 20 ولاية، و21 حالة وفاة جديدة في 11 ولاية جراء الإصابة بالفيروس، بينما بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 405 حالات.

وأشار المسئول الجزائري، إلى أنه هناك 26 ولاية لم تسجل بها أي إصابات اليوم، فيما بلغ عدد المصابين الذين خضعوا للبروتوكول العلاجي 1712 مصابا.

يذكر أن أغلب الإصابات تتركز في ولاية البليدة التي تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترا غربا، وتم فرض حجر صحي كامل عليها منذ يوم 24 مارس الماضي، بسبب انتشار حالات الإصابة بها.

وبدأت السلطات الجزائرية يوم الأحد الماضي تطبيق حظر التجوال الجزئي من 7 مساء إلى 7 صباحا في كافة الولايات الجزائرية الـ48، باستثناء 9 ولايات من بينها العاصمة يكون الحظر فيها من 3 عصرا إلى 7 صباحا، بالإضافة إلى ولاية البليدة (36 كم غرب العاصمة) التي تم وضعها قيد الحجر الصحي الكامل طوال اليوم منذ 24 مارس الماضي، لكونها بؤرة لانتشار الإصابات بفيروس الكورونا.