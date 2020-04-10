الكرملين: بوتين يبحث هاتفيا مع ترامب الوضع في سوق النفط

موسكو - (أ ش أ):

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اتصال هاتفي، اليوم الجمعة، مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب الوضع في سوق النفط العالمية والعلاقات الثنائية والتعاون في مواجهة وباء كورونا.

وأفاد بيان للمكتب الصحفي للكرملين، بأن الرئيسين الروسي والأمريكي تبادلا وجهات النظر بشأن الوضع في سوق النفط العالمية، بما في ذلك الاتفاق الأخير في إطار "أوبك +" حول خفض حجم الإنتاج من أجل استقرار أسعار النفط العالمية.

وأضاف البيان أن بوتين وترامب اتفقا على مواصلة المشاورات الروسية الأمريكية حول هذا الموضوع، كما ناقشا أيضا التدابير المتخذة في بلديهما بشأن مكافحة انتشار فيروس كورونا، والعلاقات الثنائية بين البلدين والتعاون في مجال الفضاء.

وكان الكرملين قد أشار، في وقت سابق، إلى أن الرئيس الروسي ونظيره الأمريكي دونالد ترامب والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز ناقشوا هاتفيا في ساعة متأخرة من يوم أمس الوضع في أسواق النفط.