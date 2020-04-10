حالات الإصابة بكورونا تزيد عن 116 ألفا في ألمانيا ووفاة 2450

برلين - (د ب أ):

وصل عدد الإصابات المسجلة رسميا بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا بعد ظهر اليوم الجمعة إلى 116304 حالة (بلغ إحصاء الأمس الذي سجل في ذات الوقت الرابعة والربع مساء أكثر من 111100 حالة).

جاء ذلك في إحصاء أعدته وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) تراعى فيه أحدث الإحصاءات التي تصدر عن الولايات الألمانية.

ويختلف توقيت إصدار الولايات إحصاءاتها خلال اليوم من ولاية لأخرى.

كما أن بعض الولايات تصدر إحصاءاتها في أوقات غير منتظمة من اليوم الواحد.

وتوفي بحسب الإحصاءات الرسمية ما لا يقل عن 2459 بالفيروس المسبب لمرض سارس-كوف-2 في ألمانيا حتى الآن، مقارنة بالساعة الرابعة والربعمساء أمس حيث بلغ العدد وقتها 2223 حالة.

جاءت ولاية بافاريا على رأس قائمة الإصابات بين الولايات الألمانية بحصيلة أكثر من 30862 إصابة، ووفاة ما لا يقل عن 721 شخصا، يليها ولاية شمال الراين ويستفاليا بعدد إصابات أكثر من 24499 ووفاة ما لا يقل عن 502 شخص ثم ولاية بادن فورتمبيرج بأكثر من 22298 إصابة ووفاة ما لا يقل عن 564 شخصا.

وسجلت ولاية بافاريا أكبر معدل إصابة حيث وصل هذا المعدل فيها إلى 236 شخصا لكل مائة ألف من السكان، بينما يصل معدل الإصابات على مستوى ألمانيا إلى 9ر139 لكل مائة ألف.