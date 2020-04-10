لماذا تدعو الكويت المتعافين من كورونا للتبرع بالدم للمصابين بالفيروس؟

الكويت - (أ ش أ):

دعا وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، جميع المتشافين من فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، للتبرع بالدم للاستفادة من البلازما في علاج المصابين بالفيروس.

وكتب الصباح - في تدوينه على حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" اليوم الجمعة أنه ثبت طبيا إيجابية هذا العلاج "البلازما"، قائلا،:(ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته).

وكان وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، أعلن في وقت سابق اليوم، شفاء 12 حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع اجمالي عدد حالات الشفاء في الكويت إلى 123 حالة.