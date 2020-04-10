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الصحة العالمية تحذر: كورونا يتراجع من أوروبا وينتشر في مناطق أخرى

06:00 م الجمعة 10 أبريل 2020
الصحة العالمية تحذر: كورونا يتراجع من أوروبا وينتشر في مناطق أخرى

منظمة الصحة العالمية

وكالات:

‏أكدت منظمة الصحة العالمية، أن دول أوروبية عدة تشهد تراجعا في الإصابات بفيروس كورونا المستجد، لافتة إلى أن الوباء ينتشر في مناطق أخرى‎، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية العربية.

هذا وأودى فيروس كورونا المستجدّ بحياة أكثر من 50 ألف شخص في أوروبا بينها قرابة 85% في إيطاليا وإسبانيا وفرنسا وبريطانيا، وفق تعداد أعدّته وكالة فرانس، منذ أيام.

منظمة الصحة العالمية أوروبا فيروس كورونا إيطاليا إسبانيا

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