الصحة العالمية تحذر: كورونا يتراجع من أوروبا وينتشر في مناطق أخرى

وكالات:

‏أكدت منظمة الصحة العالمية، أن دول أوروبية عدة تشهد تراجعا في الإصابات بفيروس كورونا المستجد، لافتة إلى أن الوباء ينتشر في مناطق أخرى‎، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية العربية.

هذا وأودى فيروس كورونا المستجدّ بحياة أكثر من 50 ألف شخص في أوروبا بينها قرابة 85% في إيطاليا وإسبانيا وفرنسا وبريطانيا، وفق تعداد أعدّته وكالة فرانس، منذ أيام.