الصحة العالمية تحذر: كورونا يتراجع من أوروبا وينتشر في مناطق أخرى
وكالات:
أكدت منظمة الصحة العالمية، أن دول أوروبية عدة تشهد تراجعا في الإصابات بفيروس كورونا المستجد، لافتة إلى أن الوباء ينتشر في مناطق أخرى، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية العربية.
هذا وأودى فيروس كورونا المستجدّ بحياة أكثر من 50 ألف شخص في أوروبا بينها قرابة 85% في إيطاليا وإسبانيا وفرنسا وبريطانيا، وفق تعداد أعدّته وكالة فرانس، منذ أيام.
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