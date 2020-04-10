العراق يسجل 47 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

وكالات:

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الجمعة، تسجيل 47 إصابة جديدة بوباء " كوفيد 19 “ ووفاة جديدة ليصبح إجمالي عدد الإصابات 1279 إصابة وإجمالي الوفيات 70.

وقالت الوزارة في بيان، نقلته وكالة سبوتنيك الروسية أنه " تم فحص (1785) نموذجا في كافة المختبرات المختصة في العراق خلال الـ 24 ساعة الماضية، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية الأزمة 32158".

وأضافت أن " عدد الإصابات التي سجلت في مختبراتنا لهذا اليوم ( 47)، وحالة وفاة واحدة في بغداد"، لافتة إلى أن " مجموع الإصابات الكلي بلغ 1279 ، مجموع الوفيات 70، ومجموع حالات الشفاء 550".