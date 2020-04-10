أعضاء بمجلس الشيوخ يطالبون بومبيو بالضغط للإفراج عن محتجزين أمريكيين بالخارج

واشنطن - (د ب أ):

طلبت مجموعة من أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي من كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي ومن بينهم السناتور الديمقراطي عن ولاية كونيكتيكت كريس ميرفي والسناتور الجمهوري عن ولاية فلوريدا ماركو روبيو، وزير الخارجية مايك بومبيو بحث حكومات أجنبية على الإفراج عن محتجزين أمريكيين، مشيرة إلى المخاطر الصحية التي قد تتهددهم جراء جائحة فيروس كورونا.

وذكرت اليوم وكالة أنباء بلومبرج أن ميرفي وروبيو وأعضاء آخرين بالمجلس من بينهم السناتور الجمهوري عن ولاية تكساس جون كورنين والسناتور الديمقراطي عن ولاية فيرمونت باتريك ليهي، طلبوا في رسالة أرسلت اليوم الجمعة من بومبيو "بالضغط بقوة على حكومات أجنبية للإفراج فورا عن مواطنين أمريكيين محتجزين بالخارج بدون وجه حق، وكذلك سجناء سياسيين، لأسباب إنسانية".

وجاء في الرسالة أن "منشآت الاحتجاز أرض خصبة لانتشار مرض كوفيد-19، في ظل تكدس هائل، وانعدام معايير النظافة الصحية الأساسية، ومرافق طبية ضعيفة التجهيزوظروف صحية سيئة". وأضافت أنه "في الكثير من الدول الاستبدادية، تكون هذه الظروف أكثر تفاقما جراء الظروف اللا إنسانية بما في ذلك، سوء التغذية والإهمال الطبي والتعذيب".

وذكرت الرسالة بوجه خاص العديد من المسجونين من بينهم الصحفي أوستين تايس في سورية ، وما يطلق عليهم بـ سيتجو 6 في فنزويلا وهم ستة من المديرين التنفيذيين الأمريكيين العاملين فى قطاع النفط ، ومراد تهباز وسياماك نامازي في إيران وبول ويلان في روسيا