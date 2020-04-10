السلطات الألمانية تحذر من انتقال الإتجار بالمخدرات إلى شبكة الانترنت المظلمة

فيسبادن- (د ب أ):

يتوقع المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية الألمانية تزايدا في انتقال الإتجار بالمخدرات إلى الفضاء الإلكتروني بسبب القيود المفروضة على الحركة في ظل مكافحة جائحة كورونا.

وذكرت صحف مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية على مواقعها الإلكترونية اليوم الجمعة استنادا إلى تقرير داخلي للمكتب أن عروض بيع المخدرات على الشبكة المظلمة على الإنترنت ارتفعت في مارس الماضي بنسبة 18% مقارنة بفبراير الماضي، كما عُرضت المخدرات بخصومات تصل إلى 20%.

ويرجع تاريخ التقرير إلى 3 أبريل الجاري، وهو نتاج تحليل مجموعة عمل للشرطة الجنائية على المستوى الاتحادي والولايات لرصد "التأثيرات المحتملة لمرض كوفيد-19 على وضع الجريمة في ألمانيا".

ويرجح التقرير بوجه عام انتقال قوي لأشكال الجريمة التقليدية إلى الإنترنت.

كما يتوقع التقرير ارتفاعا في الدعارة غير الشرعية على الإنترنت في ظل الأزمة التي يشهدها هذا القطاع بسبب تداعيات الجائحة.

وفي الوقت نفسه، أشار التقرير إلى ارتفاع منذر للعنف المنزلي في ظل تقييد الحياة العامة.