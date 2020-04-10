تراجع الاصابات بكورونا في النمسا وارتفاع المتعافين

فيينا - أ ش أ

جدد المستشار النمساوي سيباستيان كورتس، اليوم الدعوة للاحتفال بعيد القيامة فقط مع الأشخاص الذين يعيشون في داخل الأسرة.

وفي سياق متصل ، استمر عدد الاصابات الجديدة بفيروس كورونا في النمسا اليوم في الانخفاض بالتزامن مع احتفال البلاد بيوم الجمعة العظيمة.

وقال بيان مشترك صادر عن وزارتي الداخلية والصحة اليوم أن عدد الاصابات الاجمالية بالفيروس بلغ 13404 ، بينما تعافى 6064 شخصا، وتوفي 319 شخصا، مشيرا الى أن الزيادة اليومية لم تتجاوز 7.4 في المائة.

وأشار البيان الى أن توزيع حالات الوفاة على الولايات النمساوية جاء كالتالي: 71 حالة وفاة في ستيريا، و67 في فيينا، و 59 في تيرول، و 54 في النمسا السفلى، والنمسا العليا 29، وسالزبورغ 23، وفورارلبرغ 7، وكارينثيا 5، وبورغنلاند 4.

ولفت الى انخفاض عدد مرضى كورونا الذين يتلقون العلاج في المستشفى إلى 1،032، وهو أدنى مستوى منذ 30 مارس، حيث تراجع 54 حالة مقارنة باليوم السابق ، بينما أجريت الاختبارات الطبية لنحو 135 ألف شخص.