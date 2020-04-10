أكثر الكلمات إنتشاراً

حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا فيروس كورونا تعليق الدراسة أسعار الذهب الطقس سد النهضة

تراجع الاصابات بكورونا في النمسا وارتفاع المتعافين

01:58 م الجمعة 10 أبريل 2020
تراجع الاصابات بكورونا في النمسا وارتفاع المتعافين

مستشار النمسا سيباستيان كورتس

فيينا - أ ش أ

جدد المستشار النمساوي سيباستيان كورتس، اليوم الدعوة للاحتفال بعيد القيامة فقط مع الأشخاص الذين يعيشون في داخل الأسرة.

وفي سياق متصل ، استمر عدد الاصابات الجديدة بفيروس كورونا في النمسا اليوم في الانخفاض بالتزامن مع احتفال البلاد بيوم الجمعة العظيمة.

وقال بيان مشترك صادر عن وزارتي الداخلية والصحة اليوم أن عدد الاصابات الاجمالية بالفيروس بلغ 13404 ، بينما تعافى 6064 شخصا، وتوفي 319 شخصا، مشيرا الى أن الزيادة اليومية لم تتجاوز 7.4 في المائة.

وأشار البيان الى أن توزيع حالات الوفاة على الولايات النمساوية جاء كالتالي: 71 حالة وفاة في ستيريا، و67 في فيينا، و 59 في تيرول، و 54 في النمسا السفلى، والنمسا العليا 29، وسالزبورغ 23، وفورارلبرغ 7، وكارينثيا 5، وبورغنلاند 4.

ولفت الى انخفاض عدد مرضى كورونا الذين يتلقون العلاج في المستشفى إلى 1،032، وهو أدنى مستوى منذ 30 مارس، حيث تراجع 54 حالة مقارنة باليوم السابق ، بينما أجريت الاختبارات الطبية لنحو 135 ألف شخص.

هذا المحتوى من

Asha
سيباستيان كورتس النمسا عيد القيامة فيروس كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 1699

    عدد المصابين

  • 348

    عدد المتعافين

  • 118

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 1603330

    عدد المصابين

  • 355983

    عدد المتعافين

  • 95758

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:مؤشر مصراوي| إصابات كورونا في أمريكا تتخطى 5 أضعاف الصين