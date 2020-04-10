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طوكيو تسجل 190 إصابة جديدة بفيروس كورونا

01:57 م الجمعة 10 أبريل 2020
طوكيو تسجل 190 إصابة جديدة بفيروس كورونا

طوكيو تسجل 190 إصابة جديدة بفيروس كورونا

طوكيو - أ ش أ

أعلنت مصادر في حكومة مدينة طوكيو، اليوم الجمعة، تسجيل 190 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، مسجلةً بذلك أعلى نسبة إصابة في اليوم الواحد لليوم الثالث على التوالي.

وقالت هذه المصادر، في تصريحات نقلتها صحيفة "جابان تايمز" اليابانية، إن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في طوكيو تجاوز 1700 حالة إصابة.

وكانت طوكيو قد سجلت 181 حالة إصابة بفيروس كورونا، أمس الخميس، متجاوزةً بذلك عدد الحالات التي تم تسجيلها أمس الأول الأربعاء والتي بلغت 144.

وتخضع طوكيو و6 مقاطعات أخرى في اليابان لحالة طوارئ في الوقت الراهن بسبب تفشي فيروس كورونا.

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