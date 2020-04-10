رئيس أساقفة القدس يسير مراحل درب الصليب وحيدا بسبب كورونا

تل أبيب- (د ب أ):

سار رئيس الأساقفة، بيرباتيستا بيزابيلا، زعيم الرومان الكاثوليك في الأرض المقدسة مراحل درب الصليب (طريق الآلام، في البلدة القديمة بالقدس بدون مصلين في الجمعة العظيمة اليوم وسط تفشي وباء كورونا المستجد(كوفيد -19).

ولم يرافق بيزابيلا في المسيرة سوى ثلاثة من رفاقه إلى كنيسة القيامة، في حين أنه كان يسير الآلاف من المصلين في موكب في الطريق الذي يعتقدون أن السيد المسيح سلكه إلى موقع الذي صُلب فيه .

وبحسب متحدث باسم الرهبنة الفرنسيسكانية، فقد أدى صلاة قصيرة هناك.

يشار إلى أن الكنيسة مغلقة أمام الجمهور بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتقع كنيسة القيامة في الموضع الذي توفي فيه المسيح وبعث من جديد، بحسب الاعتقاد المسيحي. وتعتبر كنيسة القيامة أقدس مكان في المسيحية ومحور احتفالات عيد الفصح.

وأشارت كنائس القدس قبل عيد الفصح إلى الرسالة الإيجابية القوية للعيد المسيحي خلال الوباء.

وكتبت الكنائس في بيان مشترك: "عيد القيامة هو وقت تجديد الأمل واستعادة الانتصار على جميع أشكال الموت والدمار".

ووفقا لوزارة الصحة، تم تسجيل 10 آلاف و 95 حالة إصابة بفيروس كورونا في إسرائيل، تعافى من بينهم 1061 شخصا، بينما تم تسجيل 92 حالة وفاة بسبب الفيروس. وكانت معظم الإصابات المكتشفة في القدس.