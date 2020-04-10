أكثر الكلمات إنتشاراً

حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا فيروس كورونا تعليق الدراسة أسعار الذهب الطقس سد النهضة

الخارجية الكويتية تطلق منصة معاكم لتأمين عودة مواطنيها من الخارج

12:10 م الجمعة 10 أبريل 2020
الخارجية الكويتية تطلق منصة معاكم لتأمين عودة مواطنيها من الخارج

وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد الحمد الصب

الكويت- (أ ش أ):

أطلقت وزارة الخارجية الكويتية منصة (معاكم)، بالتعاون مع الجهاز المركزي الكويتي لتكنولوجيا المعلومات؛ لترتيب عودة الكويتيين الموجودين في الخارج إلى الكويت.

ودعت الخارجية الكويتية - في بيان رسمي، تلقى مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بالكويت نسخة منه - المواطنين الكويتيين الراغبين في العودة، إلى التسجيل الفوري لبياناتهم في هذه المنصة الإلكترونية (https://withyou.e.gov.kw).

وأكدت وزارة الخارجية الكويتية أن منصة (معاكم)، هي مؤكدة المسار المعتمد الوحيد من جميع الجهات والقطاعات الحكومية المختلفة الأخرى، لعودة رعاياها في الخارج إلى البلاد.

هذا المحتوى من

وزارة الخارجية الكويتية الجهاز المركزي الكويتي لتكنولوجيا المعلومات منصة معاكم الكويت

الخبر التالى:

لاجئون فنزويليون يعودون إلى بلادهم بسبب كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 1699

    عدد المصابين

  • 348

    عدد المتعافين

  • 118

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 1603330

    عدد المصابين

  • 355983

    عدد المتعافين

  • 95758

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:تصريحات جديدة لوزيرة الصحة عن كورونا: معظم الحالات تتعافى بشكل تلقائي