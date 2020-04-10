الخارجية الكويتية تطلق منصة معاكم لتأمين عودة مواطنيها من الخارج

الكويت- (أ ش أ):

أطلقت وزارة الخارجية الكويتية منصة (معاكم)، بالتعاون مع الجهاز المركزي الكويتي لتكنولوجيا المعلومات؛ لترتيب عودة الكويتيين الموجودين في الخارج إلى الكويت.

ودعت الخارجية الكويتية - في بيان رسمي، تلقى مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بالكويت نسخة منه - المواطنين الكويتيين الراغبين في العودة، إلى التسجيل الفوري لبياناتهم في هذه المنصة الإلكترونية (https://withyou.e.gov.kw).

وأكدت وزارة الخارجية الكويتية أن منصة (معاكم)، هي مؤكدة المسار المعتمد الوحيد من جميع الجهات والقطاعات الحكومية المختلفة الأخرى، لعودة رعاياها في الخارج إلى البلاد.