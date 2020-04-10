الكويت : 83 إصابة جديدة بكورونا وارتفاع الإجمالي الى 993 حالة

الكويت- (أ ش أ):

أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند اليوم الجمعة، تسجيل 83 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال ال24 ساعة الماضية، ليرتفع عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 993 حالة .

وقال السند - في بيان صحفي - إن الحالات الجديدة تضمنت حالتين لمواطنين كويتيين مرتبطتان بالسفر الى بريطانيا قدما ضمن رحلات الإجلاء الجوي الأخيرة، في حين سجلت 77 حالة مخالطة لحالات تأكدت إصابتها بالفيروس.

وأوضح أن الحالات المخالطة تضمنت حالة واحدة لمواطنة كويتية، و51 حالة لمقيمين من الجنسية الهندية، وثماني حالات لمقيمين من الجنسية الباكستانية، وسبع حالات لمقيمين من الجنسية البنجلاديشية، وخمس حالات لمقيمين من الجنسية النيبالية، وثلاث حالات لمقيمين من الجنسية المصرية، وحالة لمقيم من الجنسية السورية وحالة لمقيمة من الجنسية الفلبينية.

وأضاف أنه تم رصد أربع حالات قيد التقصي الوبائي، جميعها قيد البحث عن أسباب العدوى وفحص المخالطين لهم، منها حالتان لمواطنين كويتيين، وحالة لمقيم من الجنسية المصرية، وحالة لمقيم من الجنسية السورية.

أما بالنسبة لمجموع الحالات التي تتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة، أشار السند الى أنها بلغت 26 حالة، منها 16 حالة مستقرة وعشر حالات حرجة.

وجدد الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية، الدعوة للمواطنين والمقيمين، بمداومة الأخذ بكل سبل الوقاية والمكوث في المنزل، وتجنب مخالطة الآخرين، والحرص على تطبيق استراتيجية التباعد البدني.