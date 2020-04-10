تايوان تطالب بارتداء الكمامات في الأماكن المزدحمة

تايبيه- (د ب أ):

طالبت تايوان اليوم الجمعة الناس في المواقع السياحية والأسواق الليلية بارتداء أقنعة الوجه (الكمامات) وحذرت جميع الفعاليات الغذائية هناك، في محاولة للحيلولة دون انتشار محتمل لفيروس كورونا المستجد.

وأصدر مركز قيادة مكافحة الأوبئة القواعد الجديدة اليوم الجمعة في كتيب إرشادات لهذه المواقع التي تجذب أعدادا كبيرة.

وقال نائب وزير الداخلية تشين تسونج-ين في مؤتمر صحفي: "يجب على الزوار والباعة في مثل هذه الأماكن ارتداء أقنعة طوال الوقت".

وتهدف هذه الإرشادات إلى المساعدة في الالتزام بالتباعد الاجتماعي في الأماكن المزدحمة، بما في ذلك الأماكن السياحية والمتنزهات والأسواق الليلية وغيرها من الأماكن.

وتشمل الإجراءات الأخرى، تطبيق ضوابط مرورية، تتضمن استخدام أماكن مخصصة للدخول فقط وأخرى للخروج فقط، وخفض عدد المقاعد ونصب فواصل بين طاولات الطعام.

وقال المركز إن بعض مصادر فيروس كورونا لاتزال غير معروفة، ودعا إلى مواصلة الالتزام بالاحتياطات اللازمة في مواجهة جائحة كورونا.

وأعلنت تايوان في وقت سابق اليوم الجمعة عن حدوث حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بكورونا، وحالتين وافدتين. وتوفى المريض وهو في السبعينيات من العمر وكان يعاني من مرض السكري وفرط الشحوم في الدم، جراء التهاب رئوي حاد. وكان الرجل في رحلة سياحية إلى مصر أوائل مارس. وجرى اكتشاف 10 إصابة بالفيروس ضمن المجموعة السياحية.

وسجلت تايوان حتى الآن 382 حالة إصابة مؤكدة بكورونا، تشمل ست وفيات. وتعافى 91 مريضا.