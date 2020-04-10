المجر: تسجيل 210 إصابات جديدة بكورونا ليرتفع إجمالى الحالات إلى 1190

بودابست- (أ ش أ):

أعلنت الحكومة المجرية، اليوم الجمعة، أن حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد زادت بواقع 210 إصابات، لتصل الحصيلة الإجمالية إلى 1190 في أكبر زيادة يومية منذ ظهور الفيروس في البلاد.

وذكرت الحكومة - في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) - أن من بين الإصابات الجديدة 151 حالة في دار للمسنين في بودابست، فيما بلغ إجمالي الوفيات جراء الفيروس 77 حالة.

جدير بالذكر أن حكومة رئيس الوزراء المجرى فيكتور أوربان مددت أمس، إجراءات العزل العام إلى أجل غير مسمى لإبطاء انتشار الفيروس، وطالبت المواطنين بمراعاة ذلك خلال العطلة.