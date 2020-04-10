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الكويت: 12 حالة شفاء جديدة من كورونا بإجمالي 123 متعافي

09:11 ص الجمعة 10 أبريل 2020
الكويت: 12 حالة شفاء جديدة من كورونا بإجمالي 123 متعافي

الدكتور باسل الصباح

الكويت - أ ش أ:

أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح اليوم الجمعة، شفاء 12 حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)؛ ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 123 حالة.

وأوضح الشيخ باسل الصباح – في بيان صحفي – أن التحاليل والفحوصات المخبرية والإشعاعية، أثبتت شفاء الحالات الـ12 المصابة من فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه سيتم نقلهم إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدا لخروجهم من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

وكان وزير الصحة الكويتي قد أعلن أمس الأول الأربعاء، شفاء 6 حالات جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد حتي يوم أمس إلى 111 حالة.​

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