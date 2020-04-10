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كورونا يضرب بلدًا عربيًا جديدًا

07:21 ص الجمعة 10 أبريل 2020
كورونا يضرب بلدًا عربيًا جديدًا

تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا المستجد في اليمن

نقلت "سكاي نيوز عربية"، اليوم الجمعة، عن مصادر، إنه تم تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا المستجد في اليمن.

وذكرت المصادر أن الإصابة سجلت في محافظة حضرموت، جنوبي البلاد.

وبعيد اكتشاف الحالة، أصدر محافظ حضرموت فرج البحسني، تعميمًا عاجلاً باتخاذ إجراءات احترازية سريعة ومشددة في المحافظة المطلة على بحر العرب.

وشملت الإجراءات الاحترازية حظر التجوال في المديريات الشرقية (الشحر والديس الشرقية والريده وقصيعر)، على أن يبدأ من الثامنة من صباح الجمعة حتى السادسة من صباح السبت.

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فيروس كورونا اليمن إجراءات احترازية

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