البنتاجون ينشر قطع حربية في الولايات الجنوبية لمواجهة كورونا والمخدرات

وكالات

قال وزير الدفاع الأمريكي، مايك إسبر، إن تجار المخدرات يحاولون زيادة أنشطتهم في أوقات الأزمات، مؤكدًا أن بلاده لن تسمح بذلك.

وأعلن إسبر، خلال المؤتمر الصحفي لخلية الأزمة لكشف مستجدات كورونا، عن توقيف شحنات مخدرات قدرت بأكثر من 108 طنًا من المواد المخدرة، لافتًا أن أكثر من 70 ألف أمريكي يموتون سنويًا بسبب المخدرات.

وأكد أن بلاده في حرب مع فيروس كورونا وتجار المخدرات، معلنًا عن انتشار وحدات من الجيش الأمريكي والقطع البحرية الأمريكية، في الولايات الجنوبية لوقف تهريب المخدرات واستغلال الأزمة التي تشهدها بلاده.