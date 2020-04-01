البنتاجون ينشر قطع حربية في الولايات الجنوبية لمواجهة كورونا والمخدرات
11:59 م الأربعاء 01 أبريل 2020
وكالات
قال وزير الدفاع الأمريكي، مايك إسبر، إن تجار المخدرات يحاولون زيادة أنشطتهم في أوقات الأزمات، مؤكدًا أن بلاده لن تسمح بذلك.
وأعلن إسبر، خلال المؤتمر الصحفي لخلية الأزمة لكشف مستجدات كورونا، عن توقيف شحنات مخدرات قدرت بأكثر من 108 طنًا من المواد المخدرة، لافتًا أن أكثر من 70 ألف أمريكي يموتون سنويًا بسبب المخدرات.
وأكد أن بلاده في حرب مع فيروس كورونا وتجار المخدرات، معلنًا عن انتشار وحدات من الجيش الأمريكي والقطع البحرية الأمريكية، في الولايات الجنوبية لوقف تهريب المخدرات واستغلال الأزمة التي تشهدها بلاده.
وشدد إسبر، على أنهم سيحمون الولايات المتحدة، مهما كلفهم الأمر، مشيدًا بالمبادرة التي أطلقها الرئيس الأمريكي، لمكافحة المخدرات تزامنًا مع الحرب ضد فيروس كورونا.
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