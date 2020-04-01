نقل 4 مصابين بكورونا جوًا من إيطاليا لتلقي العلاج في ألمانيا

برلين - (د ب أ)



صرح متحدث باسم سلاح الجو الألماني، اليوم الأربعاء، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) بأن طائرة تابعة للسلاح نقلت آربعة مرضى إيطاليين آخرين من أصحاب الحالات الحرجة للعلاج من إصابتهم بفيروس كورونا في ألمانيا.

وكان من المفترض بالأساس أن يتم نقل ستة مرضى إيطاليين من مدينة بيرجامو الإيطالية لتلقي العلاج في مدينة كولونيا الألمانية، لكن حالة اثنين منهما لم تسمح بنقلهما.

وتم نقل المرضى لاستكمال العلاج في مستشفيات كاثوليكية تابعة لأبرشية مدينة كولونيا، بغرب ألمانيا.

وقال الكاردينال راينر ماريا فولكي، رئيس أبرشية كولونيا إن المساعدة السريعة والتي تخلو من البيروقراطية، هي من قبيل أعمال حب الغير " ولا ينبغي علينا أن نترك هذه الدول المتضررة على نحو خاص، وحدها الآن".

ويصف سلاح الجو الألماني طائرة الإجلاء الطبي، وهي طراز ايرباص "إيه 301"، ، بأنها "أهم حلقة في سلسلة الإنقاذ المتعلقة بالإجلاء الطبي للمرضى في الحالات الخطيرة والأشد إصابة خلال نقلهم من مسافات كبيرة". ويستخدم الجيش الألماني هذه الطائرة حاليا للمساعدة في تخفيف العبء على المستشفيات في شمال إيطاليا، حيث تتفاقم أزمة الوباء.

وتعد هذه الطائرة وحدة طائرة للرعاية المركزة.