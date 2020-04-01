المغرب يسجل حالة وفاة و40 إصابة جديدة بكورونا

وكالات

أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المتحور (كوفيد-19) ليترفع إجمالي أعداد الوفيات في البلاد إلى 37 حالة.

وذكرت وكالة المغرب العربي للأنباء، عن وزارة الصحة في المملكة، أنها سجلت خلال الـ24 ساعة الماضية، 40 حالة إصابة مؤكدة بوباء كورونا، بهذا ارتفع إجمالي الإصابات في المغرب إلى 642 حالة.

وذكرت وكالة الأنباء المغربية، مساء اليوم، نقلاً عن مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة المغربية، محمد اليوبي، قوله إنه تم تسجيل حالتي شفاء جديدتين ليرتفع العدد الاجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 26 حالة.