فلسطين تسجل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وكالات

قال المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم، إن الأيام المقبلة ستكون صعبة وخطيرة، مشيرًا إلى أن أوضاع المصابين بفيروس كورونا، الـ134 مستقرة، وهناك نحو 500 عينة قيد الفحص ستعلن نتائجها خلال الساعات المقبلة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" نقلاً عن ملحم، قوله، إن الحكومة اتخذت الإجراءات الوقائية الاستباقية "لأننا حريصون على شعبنا، وحريصون على أن لا نعيش تلك الأحوال التي تمر بها كبرى الدول في العالم، مثل إيطاليا وصربيا، لأن إمكانياتنا متواضعة ونسخر أقصى ما لدينا لحماية شعبنا".

وقال ملحم، في الإيجاز المسائي حول وباء كورونا المستجد، اليوم الأربعاء، إن "الأيام المقبلة صعبة، لأننا قلنا بالأمس يوجد حالتان في غزة، وصباحا أعلنا عن 15 حالة، وهناك 16 عاملا من العمال داخل إسرائيل خضعوا للفحص ولم تصدر النتائج بعد، وكذلك الأسير الذي أفرج عنه واحتفي به وهذا كان خطأ، لأنه نقل الفيروس إلى أصدقائه".

وتابع ملحم: طواقمنا الطبية تعمل على تعقب ومتابعة المخالطين للمصابين في قرى القدس ورام الله، لتحصل منهم على عينات حرصا على سلامتهم وسلامة اطفالهم وأسرهم وقراهم، وكل شخص يعلم أنه خالط مصابا يجب عليه إبلاغ الجهات المسؤولة وأن يحجر نفسه منزليا".

وقال "نتوقع أن ترتفع حصيلة المصابين مع نهاية اليوم، ومع حلول عيد الفصح اليهودي سيعود 50 ألف عامل إلى منازلهم، وسيشكلون خطرا كبيرا يمكن أن نتجنبه بأن يلتزموا بيوتهم، وأن تلتزم إسرائيل بإجراء الفحوصات الطبية لكل العمال قبل عودتهم إلى بيوتهم".