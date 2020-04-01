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مظاهرة في لبنان احتجاجًا على تردي الأوضاع الاقتصادية

10:37 م الأربعاء 01 أبريل 2020
مظاهرة في لبنان احتجاجًا على تردي الأوضاع الاقتصادية

أرشيفية

بيروت - (د ب أ)

تجمع عدد من المتظاهرين، مساء اليوم الأربعاء، في مدينة طرابلس شمال لبنان احتجاجًا على تردي الأوضاع الاقتصادية، وعمل الجيش اللبناني على تفريقهم.

وتجمع عدد من المتظاهرين في شارع رياض الصلح في طرابلس، وذلك بالرغم من إجراءات حظر التجول ليلاً التي أعلنتها الحكومة في مواجهة انتشار فيروس "كورونا".

وردد المتظاهرون هتافات تطالب الدولة بتأمين عيش كريم لهم.

وعملت عناصر الجيش اللبناني على تطبيق قرار مجلس الوزراء وتفريق المتظاهرين.

وكان مجلس الوزراء اللبناني قد مدد التعبئة العامة التي أعلنت في 15 مارس الماضي، حتى 12 أبريل الحالي.

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