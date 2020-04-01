سلوفاكيا تغلق الأماكن العامة للحد من تفشي كورونا

براتيسلافا - (د ب أ)

أصبح رئيس الوزراء السلوفاكي الجديد إيجور ماتوفيتش، اليوم الأربعاء، أحدث زعيم أوروبي، يغلق الأماكن العامة مؤقتًا في محاولة، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال ماتوفيتش للصحفيين اليوم إن سلوفاكيا تعتزم إغلاق 90 بالمئة من الأماكن العامة فيما يطلق عليه محليا "الإظلام" للحد من انتشار كورونا.

وأضاف ماتوفيتش: "للقيام بذلك، علينا إغلاق جميع الأماكن باستثناء ما لا غنى عنه"، مضيفا أنه سيتعين على الحكومة السلوفاكية أولا للقيام بذلك أن تعلن حالة الطوارئ بصورة مؤقتة.

وأضاف أن الإجراءات الحكومية السابقة لوضع قيود على الحركة العامة قللت من خطر الإصابة بعدوى فيروس كورونا إلى حد كبير.

وأوضج ماتوفيتش، الذي تولى منصبه منذ 21 آذار/مارس الجاري، إن "الإظلام" المقترح سوف يتسبب في أضرار اقتصادية أقل على المدى الطويل مقارنة بالتدخلات الأكثر اعتدالا.

وقال رئيس الحكومة الائتلافية اليمينية الجديدة: " كلما عجلنا باتخاذ القرار كان ذلك أفضل".