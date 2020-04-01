وفاة رضيع أمريكي إثر إصابته بكورونا

وكالات

أعلن حاكم ولاية كونيتيكت الأمريكية، وفاة رضيع عمره 6 أسابيع فقط (شهر ونصف) جراء إصابته بفيروس كورونا المتحور (كوفيد-19) اليوم الثلاثاء.

وتجاوزت حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة 200 ألف حالة، وفقًا للبيانات الصادرة عن جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية المرموقة.