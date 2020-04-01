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فرنسا تسجل 509 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

09:00 م الأربعاء 01 أبريل 2020
فرنسا تسجل 509 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

السلطات الصحية في فرنسا

وكالات

سجلت السلطات الصحية في فرنسا، خلال الـ24 ساعة الماضية، 509 حالة وفاة و4861 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، حسبما ذكرت "فرانس برس" الفرنسية.

وذكرت الوكالة الفرنسية، أنه بذلك ارتفع أعداد وفيات كورونا إلى أكثر من 4 آلاف حالة وفاة، فيما وصلت الإصابات في البلاد إلى 56989 إصابةً.

أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، أن المنظمة تساعد كافة دول العالم لمواجهة جائحة كورونا، وللحد من انتشاره.

وأعرب جيبريسوس، خلال مؤتمر صحفي لكشف مستجدات أزمة كورونا، عن قلقه من سرعة انتشار وباء كورونا على مستوى العالم، لافتًا إلى أن المنظمة تسعى لتوفير كافة المعلومات بشأن الفيروس لمساعدة الدول في الأبحاث الجارية من أجل التوصل إلى علاج له.

السلطات الصحية فرنسا فيروس كورونا منظمة الصحة العالمية

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