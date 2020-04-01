بوتين وأردوغان يبحثان هاتفيًا توسية الأزمة السورية والملف الليبي
08:41 م الأربعاء 01 أبريل 2020
موسكو - (د ب ا)
ناقش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في محادثة هاتفية اليوم الأربعاء، مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، قضايا التسوية السورية، بما في ذلك تنفيذ الاتفاقات لتحقيق الاستقرار في منطقة إدلب.
وجاء في بيان للكرملين اليوم الأربعاء، أنه جرى خلال المكالمة التي صدرت عن الجانب التركي، "تبادل الآراء حول مسائل التسوية السورية، بما في ذلك تنفيذ الاتفاقات الروسية التركية للـ5 من مارس 2020 حول إحلال الاستقرار في منطقة إدلب".
وأضاف البيان أن الرئيسين تطرقا أيضا إلى الوضع في ليبيا وجدول الأعمال الثنائي مع التركيز على التعاون التجاري والاقتصادي.
يذكر أن الرئيسين بوتين وأردوغان، توصلا خلال لقائهما في موسكو في الـ5 من مارس الماضي إلى تفاهمات بشأن إعلان وقف إطلاق النار في إدلب وإجراءات أخرى لتحقيق الاستقرار في المنطقة.
كانت تركيا قد سجلت حتى أخر الاحصائيات وفاة 214شخصا وإصابة اكثر من 13 ألف جراء تفشي فيروس كورونا ،فيما سجلت روسيا اكثر من 2700 حالة إصابة و24 حالة وفاة
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