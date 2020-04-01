حاكم نيويورك يتوقع وصول إصابات كورونا إلى ذروتها بنهاية أبريل

كتب - محمد صفوت

توقع أندورو كومو، حاكم ولاية نيويورك الأمريكية، ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الولاية، ووصلها إلى ذروتها بنهاية أبريل الجاري.

قال كومو، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، بثته شبكة "سي إن إن" الأمريكية، إنه بناءً على التوقعات التي لديهم ومن خلال دراسة المرحلة الماضية، فإنه يتوقع أن تحتاج الولاية إلى أكثر من 110 آلاف سرير بالمستشفيات, أكثر من 37 ألف جهاز تنفس صناعي، لمواجهة تفشي وباء كورونا المستجد.

وأعلن حاكم نيويورك، وفاة 1941 شخصًا في ولايته، بينهم 391 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما وصلت الإصابات بالوباء الجديد، إلى أكثر من 83700 إصابة حتى اليوم.

وتخطت حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة عتبة الأربعة آلاف حالة.

وأظهر موقع "وورلد ميتر" المتتبع لانتشار فيروس كورونا حول العالم اليوم الأربعاء أن إجمالي حالات الوفاة في الولايات المتحدة بلغ 4054، لتأتي بذلك في المرتبة الثالثة بعد إيطاليا وإسبانيا من حيث أكثر الدول تسجيلا للوفيات بسبب هذا الوباء.

يأتي هذا في حين وصل عدد الإصابات بكورونا في الولايات المتحدة إلى 188578 حالة، في صدارة دول العالم من حيث عدد الإصابات.

وتنبأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الثلاثاء، بأن يكون الأسبوعان القادمان "مؤلمين للغاية" في الوقت الذي تكافح فيه بلاده تفشي كورونا.

وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي: "إنه طاعون"، مضيفا أنه "سيكون هناك بعض الضوء في نهاية النفق".