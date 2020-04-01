كورونا داخل مفاعل نووي.. روسيا تسجل إصابة عامل بالفيروس

موسكو- (د ب أ)

كشفت شركة "روساتوم" الحكومية الروسية للطاقة، اليوم الأربعاء، عن إصابة عامل في محطة نووية روسية، بالقرب من مدينة إيكاترينبرج بوسط البلاد، بفيروس كورونا المستجد.

وأضافت الشركة، إن ثلاثة موظفين آخرين لديها أصيبوا بالفيروس، اثنان منهم في موسكو والثالث في الخارج في المجر.

وذكر بيان للشركة أن الرجل الذي يعمل بمحطة بيلويارسك للطاقة النووية وزوجته يخضعان للعلاج في إيكاترينبرج.

وأضاف البيان: "أنه تم إيداع جميع من خالطوه (العامل) الحجر الصحي".

يشار إلى أن روسيا سجلت حوالي 2700 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، فيما أعرب مسؤولون بارزون عن قلقهم من أن يكون العدد الفعلي أعلى من ذلك بكثير.