عائدون من إسرائيل.. فلسطين تسجل 15 إصابة جديدة بكورونا

وكالات

حذر الناطق باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، من سيناريو مرعب ينتظر الفلسطينيين بعد تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا التاجي (كوفيد-19) لدى عمال عادوا من عملهم في مستوطنة عطروت الإسرائيلية.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن ملحم، قوله خلال الايجاز الصحفي اليومي للتطورات الخاصة بكورونا، اليوم الأربعاء، إن الإصابات الـ15 سجلت لدى عمال في قطاع المداجن في مستوطنة عطروت في القدس المحتلة، ما يعد نذير خطر، يتطلب من الجميع مضاعفة الالتزام بالتدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية.

وأوضح أن الجانب الفلسطيني تسلم 25 عاملاً يشتبه بإصابتهم بكورونا من الجانب الإسرائيلي، وبعد فحص العينات التي أخذت منهم، تبين إصابة 6 منهم من محافظات رام الله والبيرة، و9 من محافظة القدس.

ولفت إلى أن 7 من المصابين الـ15 خالطوا آخرين، وأن الطواقم الطبية تعمل الآن على أخذ عينات من هؤلاء المخالطين.

وعن الأدوية التي أرسلتها شركة دار الحكمة في الأردن، قال: "إن الأدوية ستكون ضمن مجموعة أخرى من الأدوية، للتخفيف من أعراض الفيروس، في ظل عدم وجود لقاح".

ورد ملحم، على التصريحات التي تروجها الصحافة الإسرائيلية عن الوضع الصحي في فلسطين، قائلاًَ: "هي محاولة فاشلة منها لضرب المناعة الصحية في فلسطين، والتي تترافق مع محاولتها المستمرة والفاشلة لضرب المناعة الوطنية، من خلال اقتحامها لمحافظتي بيت لحم ورام الله، متحدية تعليمات منظمة الصحة العالمية".

يذكر أن 50 ألف عامل فلسطيني سيعودون إلى مناطقهم من إسرائيل في عيد الفصح، ما ينذر بخطر حقيقي مع احتمال انتقال الفيروس معهم.