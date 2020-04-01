الجزائر تسجل 14 وفاة و131 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة
06:30 م الأربعاء 01 أبريل 2020
وكالات
أعلنت وزارة الصحة في الجزائر، عن تسجيل 131 إصابة جديدة فيروس كورونا (كوفيد-19) و14 حالة وفاة جراء الوباء، خلال الـ24 ساعة الماضية.
وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية، بأن إجمالي أعداد الوفيات ارتفع اليوم الأربعاء، إلى 58 حالة وفاة، فيما وصلت الإصابات إلى 847 حالة إصابة.
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