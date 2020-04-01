الحكومة اليمنية: الحوثيون يقوضون جهود السلام في البلاد

صنعاء- (د ب أ):

اتهمت حكومة الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، الأربعاء، الحوثيين بتقويض كل الجهود الرامية لتحقيق السلام في البلاد.

وأفادت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية "سبأ" بأن وزير الخارجية محمد الحضرمي بحث في اتصال هاتفي مع وزيرة خارجية السويد آن ليندي، مستجدات عملية السلام وجهود المبعوث الأممي إلى اليمن، بما في ذلك دعوة أمين عام الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار.

وقال الحضرمي إن"مليشيا الحوثي غير مستعدة للسلام، وأثبتت ذلك بردها على المبادرة الأممية بتصعيد غير مبرر، وتكثيف استهداف المدنيين في محافظات مأرب والجوف والحديدة والأراضي السعودية".

وتابع: "هذه الممارسات المدانة تقوض كل الجهود الرامية لتحقيق السلام في اليمن".

وجدد ترحيب الحكومة بدعوة الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص لليمن، لعقد اجتماع عاجل لمناقشة وقف إطلاق نار شامل في اليمن لمواجهة خطر انتشار فيروس كورونا الجديد.

وحمل الحضرمي "مليشيا الحوثي تبعات فشل اتفاق الحديدة وتقويض عمل بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق المحافظة، وما سيترتب على ذلك من إجراءات في ظل تصعيد الحوثيين المستمر في الجبهات الأخرى".

وكان المبعوث الأممي إلى اليمن قد دعا لعقد اجتماع عاجل للأطراف اليمنية، لبحث وقف شامل لإطلاق النار من أجل التفرغ لمواجهة كورونا.

جاء ذلك بعد أن رحبت الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي بدعوة الأمين العام للأمم المتحدة، بضرورة وقف إطلاق النار في العالم أجمع من أجل الاتحاد لمواجهة فيروس كورونا.

وتتبادل الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي الاتهامات بشأن التصعيد العسكري في البلاد التي دخلت الحرب فيها عامها السادس، مخلفة أسوأ أزمة إنسانية.

وحتى اليوم، لم تعلن السلطات اليمنية في كافة أراضي البلاد، تسجيل أي حالة إصابة بفيروس كورونا.