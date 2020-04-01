أكثر الكلمات إنتشاراً

حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا فيروس كورونا تعليق الدراسة أسعار الذهب الطقس سد النهضة

وفاة برلماني جزائري بعد إصابته بـ"كورونا"

04:06 م الأربعاء 01 أبريل 2020
وفاة برلماني جزائري بعد إصابته بـ"كورونا"

النائب الطيب زغيمي عبد القادر

وكالات:

توفي، الأربعاء، برلماني جزائري إثر إصابته بفيروس كورونا المُستجد، حسبما أعلن رئيس المجلس الشعبي الوطني بالجزائر سليمان شنين.

وغرّد شنين عبر تويتر: "في مرحلة صعبة تجتازها بلادنا نفقد اليوم النائب الطيب زغيمي عبد القادر الذي كان أحد رجالات ولاية البليدة وأعيانها ومحسنيها وأحد المساهمين في الاقتصاد الوطني".

والبرلماني الجزائري المُتوفى مالك مجمع "سيم" للصناعات الغذائية، وانتخب عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي في ولاية البليدة.

وسجّل الجزائر 44 وفاة من إجمالي 716 إصابة بالفيروس منذ أول ظهور على الأراضي الجزائرية في 24 فبراير الفائت.

زغيمي عبد القادر البرلمان الجزائري سليمان شنين فيروس كورونا

الخبر التالى:

منظمة دولية تحذّر من مخاطر سرعة تفشي "كوفيد-19" في المخيمات المكتظة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 710

    عدد المصابين

  • 157

    عدد المتعافين

  • 46

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 837211

    عدد المصابين

  • 176058

    عدد المتعافين

  • 41250

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان