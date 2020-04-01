وفاة برلماني جزائري بعد إصابته بـ"كورونا"

وكالات:

توفي، الأربعاء، برلماني جزائري إثر إصابته بفيروس كورونا المُستجد، حسبما أعلن رئيس المجلس الشعبي الوطني بالجزائر سليمان شنين.

وغرّد شنين عبر تويتر: "في مرحلة صعبة تجتازها بلادنا نفقد اليوم النائب الطيب زغيمي عبد القادر الذي كان أحد رجالات ولاية البليدة وأعيانها ومحسنيها وأحد المساهمين في الاقتصاد الوطني".

في مرحلة صعبة تجتازها بلادنا نفقد اليوم النائب الطيب زغيمي عبدالقادر الذي كان أحد رجالات ولاية البليدة واعيانها ومحسنيها واحد المساهمين في الاقتصاد الوطني، اتقدم بخالص العزاء لأسرة المرحوم أصالة عن نفسي ونيابة عن كل نواب المجلس راجيا من الله تعالى أن يتغمده برحمته الواسعة. pic.twitter.com/Hye8p2UukE — Slimane Chenine سليمان شنين (@chenine_slimane) April 1, 2020

والبرلماني الجزائري المُتوفى مالك مجمع "سيم" للصناعات الغذائية، وانتخب عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي في ولاية البليدة.

وسجّل الجزائر 44 وفاة من إجمالي 716 إصابة بالفيروس منذ أول ظهور على الأراضي الجزائرية في 24 فبراير الفائت.